Enel finanziamento multivaluta da 756 milioni di euro con Citi ed Eifo per investimenti sostenibili

Enel ha siglato un importante accordo di finanziamento multivaluta con Citi e l’Export and Investment Fund of Denmark (Eifo) per un importo complessivo massimo di 756 milioni di euro. L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo volta alla diversificazione delle fonti di finanziamento sustainability-linked, rafforzando al contempo le relazioni con i fornitori danesi attivi a livello globale. Il primo finanziamento, pari a 500 milioni di dollari (circa 430 milioni di euro), è stato formalizzato da Enel Finance International (Efi), societĂ finanziaria del gruppo. I fondi potranno essere utilizzati in euro e dollari Usa da varie controllate Enel per attivitĂ generali legate agli investimenti sostenibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Enel, finanziamento multivaluta da 756 milioni di euro con Citi ed Eifo per investimenti sostenibili

