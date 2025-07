Emmanuel Macron sbaglia tutto | riconoscere la Palestina è un errore pericoloso

Domanda: qual è l'uomo politico più pericoloso? Risposta: la tipologia maggiormente insidiosa è quella del politico disperato (o del disperato politico, il che fa lo stesso). Mi spiego con un esempio, anzi con un nome e un cognome: Emmanuel Macron. Livelli massimi di impopolarità in patria; immigrazione e estremisti islamici fuori controllo; economia debolissima; sistema produttivo alle corde. Nel frattempo, tutta la retorica riformista che aveva accompagnato la sua ascesa politica è miseramente evaporata: peggio, il solo rievocarne il ricordo produce nei francesi rigetto e rabbia. L'ultimo anno è stato addirittura devastante per lui, e - a causa sua per i suoi connazionali.

