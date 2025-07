Emiliano a teatro rettiliani al Fatto e il teorema su Cutro | ecco il podio dei peggiori

Questa settimana al terzo posto del podio dei peggiori troviamo il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che negli ultimi tempi si è dato al teatro. L'affare è serio, anzi serissimo. C'era da nominare qualcuno al Consiglio di indirizzo del Teatro Petruzzelli di Bari di cui la Regione è socio fondatore. E probabilmente i curricula arrivati non erano all'altezza oppure, peggio, è uno di quei tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare e via dicendo. Sta di fatto che il governatore ha tirato fuori dal cilindro il migliore candidato possibile esistente sulla piazza: se stesso. E si è autonominato o meglio si è fatto nominare dal vice.

"Affogati", mostra fotografica di Emiliano Bartolucci al Teatro Portaportese - Dal 24 maggio al 23 giugno 2025, gli spazi del Teatro Portaportese di Roma ospitano Affogati, mostra fotografica di Emiliano Bartolucci, autore e fotografo indipendente, da anni impegnato in una ricerca visiva sul paesaggio come luogo dell’interiorità.

In Puglia si discute di un incarico che Michele Emiliano si è dato da solo - A fine giugno il presidente della Puglia Michele Emiliano, del Partito Democratico, ha ricevuto una prestigiosa nomina nella Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli, che gestisce il teatro di Bari. Da ilpost.it

Sketch tra Lino Banfi e Michele Emiliano, il comico: «Mi candido governatore». Video - Sketch tutto da gustare e da ridere sulle poltroncine del Teatro Petruzzelli di Bari con il governatore Michele Emiliano che “intervista” Lino Banfi, in occasione di una ... msn.com scrive