Un luglio di furti quello che si sta vivendo in via Valcava, nel quartiere Triante. Da settimane si moltiplicano i colpi messi in atto da abili ladri, spesso con modalitĂ preoccupanti per audacia, frequenza e capacitĂ tecnica. Un’escalation che ha spinto addirittura alcuni residenti a rinunciare alle vacanze pur di non lasciare incustodite le abitazioni e molti anziani a vivere con crescente ansia l’arrivo della sera. Secondo quanto segnalato dagli abitanti, nel giro di una decina di giorni un solo condominio è stato colpito per ben otto volte. Una serie di episodi - piĂą di una ventina in tutto - che ha fatto scattare una risposta dal basso: gruppi volontari di vigilanza notturna tra vicini di casa, fino anche alle tre di notte (e oltre). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza furti a Triante. La reazione dei residenti. Scattano i presidi notturni