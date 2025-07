"Il silenzio di Schlein sulla questione morale". È questo il titolo del commento di Alessandro De Angelis  sulle pagine de La Stampa che suona più come una tirata di orecchie alla leader del Partito democratico. Al centro le inchieste che terremotano il Pd, le quali bastano a De Angelis per fare un paragone. "I più canuti ricorderanno, tanto per fare un esempio di cosa sia un segretario, cosa fece Achille Occhetto, l'uomo della 'svolta' dal Pci al Pds, quando le inchieste lambirono il suo partito". Anche lì - sottolinea la firma de La Stampa - c'era Milano. Ai tempi Occhetto "riandò alla Bolognina, il luogo della 'svolta', chiese 'scusa' agli italiani per sottolineare una diversità e poi fece piazza pulita nel partito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, fuoco amico di De Angelis: "Dov'è? Anche in Parlamento le parlano dietro"