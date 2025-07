Elezioni regionali Rizzo lancia Bolletta | Vi presentiamo le nostre Marche libere da tutti i marchi degli affari e da partiti ormai privi di morale politica

ANCONA - “La sinistra ha tradito la questione morale di Berlinguer, che vedendo gente come Ricci si rivolterebbe nella tomba" e hanno fregato troppa gente ancora convinta che il PD sia una filiazione di un pensiero nobile e non una mutazione genetica opposta alla vecchia tradizione comunista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Elezioni Marche: il candidato di Rizzo, Claudio Bolletta, presenta il programma economico; Democrazia Sovrana Popolare: scende in campo per le Regionali e lancia la raccolta firme; Bolletta candidato per DSP, ma è Rizzo show alla Mole: «Facciamo deragliare il treno di destra e sinistra. Putin? Ci vuole solo vendere il gas».

