Effusioni a 30 euro Cosa succede nei centri massaggi orientali

Ore 23,15 di un mercoled√¨.¬†Un uomo sulla cinquantina indugia davanti alla¬†vetrina di un centro massaggi, guardandosi intorno con circospezione per poi suonare il campanello. Nessuna risposta: l'orario d'apertura affisso sulla porta del resto parla chiaro, la chiusura del locale √® avvenuta da¬†un. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

"Effusioni" a 30 euro. Ecco cosa accade nei centri massaggi orientali - I centri massaggi sono ovunque. Generalmente gestiti da persone di origine cinese, negli ultimi anni sono apparsi agli angoli delle strade di tutte le grandi città italiane.

I centri massaggi hot di San Giovanni: 100 euro per un ... - RomaToday - Cronaca I centri massaggi hot di San Giovanni: 100 euro per un massaggio a quattro mani, 50 per quello con i piedi. Scrive romatoday.it