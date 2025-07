Effetto Sinner Al Tennis club Riccione boom di iscrizioni e campi sempre pieni

Lo chiamano ‘effetto Sinner’: è l’ondata di entusiasmo che sta rilanciando la passione per il tennis in tutta Italia. È la capacità di un campione di ispirare migliaia di persone. Una recente ricerca, intitolata proprio Effetto Sinner e condotta da due professori della Luiss, ha analizzato l’impatto che il campione azzurro Jannik Sinner sta avendo sui comportamenti degli italiani. Ma per capire davvero la portata del fenomeno non servono dati o teorie: basta fare un salto al Tennis Club di Riccione, che oggi conta 855 tesserati federali, dove – tra il suono delle racchette, il ritmo delle palline e gli sguardi concentrati di chi si allena – l’effetto Sinner si tocca con mano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Effetto Sinner . Al Tennis club Riccione boom di iscrizioni e campi sempre pieni

