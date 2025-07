Educatrici aggredite da una mamma scatta querela per lesioni | Episodio grave sono sotto choc

Ferrara, 26 luglio 2025 – Choc e incredulitĂ . Questi gli stati d’animo, il giorno dopo, che si respiravano all’interno della scuola d’infanzia ferrarese dove giovedì una madre ha aggredito due educatrici. “Procederemo con una querela per lesioni ”, spiega l’avvocato Vasco Sisti che rappresenta le vittime. I fatti sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto per sentire i testimoni assieme al 118. Il grave episodio è iniziato con l’arrivo, l’altro pomeriggio, nell’istituto di una mamma per ritirare alcuni oggetti dei figli. A quel punto inizia un primo acceso confronto con due educatrici, parrebbe per la gestione dei bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Educatrici aggredite da una mamma, scatta querela per lesioni: “Episodio grave, sono sotto choc”

