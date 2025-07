Educare con la natura | il progetto in una cascina tra i boschi dove i piccoli imparano tra pecore radici e silenzi Come la scuola all’aria aperta risveglia sensi e consapevolezze ambientali

In un’ex cascina situata sulle colline boschive ai margini del Monferrato, la convivenza tra uomo e natura diventa fondamento di un innovativo approccio didattico. Al centro del progetto si trova un centro educativo ispirato ai principi dell’etologia e della divulgazione ambientale, dove bambini e adulti possono sperimentare un rapporto diretto con l'ecosistema. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

