Uno dei protagonisti dell'ultimo film diretto dal regista di Hereditary e Midsommar ha ricevuto una pesante accusa da una donna. Micheal Ward, star del film di Ari Aster Eddington, è stato accusato di stupro e aggressione sessuale. L'accusa nei confronti dell'attore ventisettenne è stata formalizzata dalla Metropolitan Police. Cinque i capi d'accusa, due per stupro e tre per aggressione sessuale, reati che sarebbero avvenuti nel gennaio 2023 nei confronti di una donna. Secondo le ultime informazioni, Ward a fine agosto comparirà in tribunale a Londra. Le dichiarazioni della polizia sulla denuncia contro Micheal Ward "I nostri agenti specializzati continuano a fornire supporto alla donna che si è fatta avanti" ha dichiarato Scott Ware della Metropolitan Police "Sappiamo che indagini di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Eddington, una star del film di Ari Aster nella bufera: accusato di stupro e aggressione sessuale