Ecco perché il Napoli ha acquistato Milinkovic-Savic

Nonostante Meret quest’anno abbia svolto la miglior stagione della sua carriera, il Napoli ha optato per l’acquisto di Vanja Milinkovic-Savic. Quali sono i motivi che si nascondono dietro questa scelta? Per il portiere della nazionale questa non è che un’ulteriore sfida da affrontare. Si tratta di un’occasione per dimostrare di essere maturato, rispetto al passato. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

