«Ecco il mio piano disoccupazione zero». E posta la foto di Auschwitz. Kyle Langford, repubblicano, nella bufera.

Torna a far parlare di sé Kyle Langford, candidato repubblicano (auto candidato a dire il vero) in corsa per la carica di governatore della California. Se ad aprile aveva proposto di costringere le donne immigrate che vivono illegalmente negli Stati Uniti a sposare “incel” americani per evitare l’espulsione, poche ore fa ha postato un “selfie” con, sullo sfondo, il campo di concentramento nazista Auschwitz. E una didascalia che non lascia spazio a dubbi: «Il mio piano disoccupazione zero». Come se per risolvere il problema della crisi lavorativa negli USA (con enorme manovalanza straniera) basta eliminare i stessi lavoratori extracomunitari. 🔗 Leggi su Open.online