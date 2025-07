Ecco i nuovi investimenti per scuole e strade

La variazione di bilancio collegata all'assestamento del bilancio 2025-2027, sarĂ portata in consiglio comunale martedì sera. Sugli investimenti, i progetti piĂą importanti riguardano le scuole e la sicurezza stradale. In particolare, la variazione aggiunge 150mila euro al progetto del nuovo nido comunale di via Leone finalizzati alla realizzazione di una sezione lattanti che il Comune non ha mai avuto in dotazione. Il secondo stanziamento pari a circa 1,2 milioni riguarda l'adeguamento per la revisione prezzi dovuta a norma di legge per i lavori della nuova scuola di via Torino. In questo caso l'amministrazione comunale anticiperĂ delle somme che poi saranno rimborsate dal Ministero.

