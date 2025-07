EA FC 25 Evoluzione Prova A Prendermi Lista Giocatori Ed Obiettivi

L’ evoluzione Prova A Prendermi è disponibile in EA FC 25. Potete evolvere la carta speciale, del giocatore che soddisfa i requisiti, per la modalità Ultimate Team completando gli obiettivi presenti nell’area dedicata. I requisiti dell’evoluzione possono essere sbloccati accedendo ad UT entro le 19:00 di sabato 9 Agosto. In calce alla notizia potete consultare la lista delle carte migliori che possono essere inserite nell’evoluzione Prova A Prendermi. Completando l’evoluzione riceverete una carta con importanti boost sia alle statistiche che all’overall che potrebbe rinforzare la vostra squadra e che vi aiuterà a competere in modo più agevole sia nelle partite delle Division Rivals che nelle Finali della Champions Weekend League. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Evoluzione Prova A Prendermi Lista Giocatori Ed Obiettivi

In questa notizia si parla di: evoluzione - prova - prendermi - lista

È arrivata l’evoluzione Prova a prendermi in FC 25! (Catch Me if You Can’t) - Hai un terzino sinistro rapido, elegante e con il giusto margine di miglioramento? Allora è il momento perfetto per sfruttare la nuova evoluzione Prova a prendermi, disponibile da oggi su EA Sports FC 25! Nessun trucco, solo velocità pura, eleganza e tanta sicurezza.

