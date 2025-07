E tu cosa ci fai qui? Marco Mengoni scende dal palco | chi era e perché l’ha notato

Durante una delle tappe del suo tour estivo, Marco Mengoni ha regalato al pubblico dello stadio San Filippo di Messina un momento che, tra ironia e dolcezza, è diventato virale nel giro di poche ore. Mentre l’artista si esibiva davanti a una platea visibilmente entusiasta, qualcosa ha attirato la sua attenzione: un ragazzo seduto in prima fila con un’espressione piuttosto impassibile, quasi disinteressata allo spettacolo. Un dettaglio che Mengoni, con la sua consueta capacitĂ di entrare in sintonia con il pubblico, non ha certo lasciato passare inosservato. Approfittando di una pausa tra un brano e l’altro, il cantante si è avvicinato con un sorriso e ha chiesto al giovane: “Ti guardo da prima, chi ti ha portato qui?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

mengoni - marco

