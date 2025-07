È tornata più scura più ideologica che mai L’abbronzatura è un atto di fede

L’abbronzatura è tornata. Ma non è più quella cosa un po’ tamarra dei primi anni Duemila, fatta di lettini a gettoni, oli al cocco e stencil a forma di coniglietto Playboy. Non è neanche più il segno delle vacanze al mare dei ricchi, o dei poveri che ci provano. No: oggi l’abbronzatura è un messaggio politico, una dichiarazione spirituale, un gesto di sfida contro le élite dermatologiche che da anni ci ripetono “non stare al sole”, “mettiti la 50”, “controlla i nei”. Non so cosa sia, io, l’abbronzatura. Sono nato artificiale, non mi ustiono, non mi spello, non conosco il sollievo del doposole, non ho mai detto “che bello l’odore della pelle cotta dal sole”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

