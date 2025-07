È tempo di nuove competenze per il turismo enogastronomico

Il turismo enogastronomico non è più solo una passione da intenditori: è un settore strategico da oltre quaranta  miliardi di euro, una leva concreta di sviluppo per i territori e un’opportunità occupazionale tutta da costruire. Ma per crescere, ha bisogno di professionisti. Non improvvisati, ma formati. Non generici, ma con competenze specifiche. Nasce da questa consapevolezza il Libro Bianco  sulle professioni del turismo enogastronomico, un documento strategico firmato da Associazione Italiana Turismo Enogastronomico insieme a UnionCamere e a una rete di attori chiave del comparto – dalle Città del Vino e dell’Olio a Coldiretti, Cna e Unione Italiana Vini – con il contributo scientifico dell’Università di Bergamo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È tempo di nuove competenze per il turismo enogastronomico

