Oggi pomeriggio un antico organo settecentesco tornerà a far sentire la propria voce. E a rendere più bello l’interno del santuario del SS. Crocifisso a Borgo San Lorenzo. Una storia che non è soltanto una vicenda d’arte e di musica, ma è una storia di caparbietà e di costanza incredibile nell’impegno a raccogliere fondi affinché l’obiettivo si realizzasse. Perché sono oltre 20 anni che Marilisa Cantini, docente di musica alla scuola media borghigiana, ora in pensione, si è innamorata di quell’antico strumento. Era nella pieve romanica di Faltona, chiusa ormai da molti anni. E destinato a essere mangiato dai tarli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È salvo l’organo settecentesco: "Una vittoria dopo 20 anni d’attesa"