E-Prix Londra | Mitch Evans conquista la pole position di Gara 1

Il pilota della Jaguar batte in finale Nyck De Vries. Il neozelandese scatterà dalla prima casella davanti all'olandese della Mahindra e alla Porsche di Pascal Wehrlein. Casella numero dodici per il neo campione del mondo della Nissan Oliver Rowland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Londra: Mitch Evans conquista la pole position di Gara 1

