L a mostra alla Fabbrica del Vapore di Milano dal titolo Storia di un cavallino e di un temporale nasce da un racconto che nel 1969 Dino Buzzati scrisse per Giuseppe Viola. L’artista milanese è stato fondatore insieme allo scrittore bellunese della corrente dell’Imaginismo, dove la pittura diventa “traduzione visiva di racconti e immagini”. L’esposizione dedicata a Giuseppe Viola è a ingresso libero e si può visitare fino all’8 agosto. ANIMATI. God Human Animal Machine, il video della mostra X Leggi anche › Il festival “Bolzano Danza” e gli altri eventi da non perdere Il PAC Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano presenta I Only Want You to Love Me, la prima antologica dedicata a LovettCodagnone, duo di artisti formatosi nel 1995 e composto da John Lovett e Alessandro Codagnone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - E poi la mostra "Mischiamo le Carte" a Napoli, il "Gibellina Photo Road 2025", il "Positano Teatro Festival", il "Summer Jamboree" a Senigallia (Ancona) e altri appuntamenti da segnare in agenda