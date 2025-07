È luglio da sei mesi | il tempo si dilata le città si svuotano il calore scivola

Siamo arrivati. E’ l’ultimo miglio, luglio ha solo un’altra settimana scarsa, ma è uno scherzo del calendario. Qui sembra estate piena da mesi, l’estate di tutti, tranne che la nostra. Le città si svuotano in modo disordinato, è un addio a pezzi e a nevrosi. A Milano non si vedono più quei turisti coi cappelli di paglia, resta qualche americano curioso, i tedeschi con le stesse ciabatte che prendevamo in giro vent’anni fa, “si può stare comodi al prezzo di quella bruttezza?” – e si sghignazzava. Ora quelle ciabatte le portiamo anche noi, qualcuno anche in inverno con i calzini, sentendosi urbano e blasé. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - È luglio da sei mesi: il tempo si dilata, le città si svuotano, il calore scivola

In questa notizia si parla di: luglio - mesi - città - svuotano

Arriva giugno e il solito stucchevole ritornello “i professori hanno tre mesi di vacanza”. La battaglia sui social tra chi invidia le ferie estive e chi rivela: “Lavoro fino a luglio, riprendo ad agosto” - Arriva giugno e puntualmente sui social esplode la polemica: "I professori hanno tre mesi di vacanza!".

Maternità, stop al Margherita. Da luglio due mesi di lavori: “Ma nessuna comunicazione” - Firenze, 28 maggio 2025 – Brutta sorpresa per la donne in attesa di partorire alla Margherita: la struttura chiuderà infatti per ristrutturazione dal prossimo 1° luglio per circa due mesi, forse meno.

Oltre 2.700 visitatori in tre mesi: prorogata fino al 31 luglio la mostra su Van Gogh - La mostra immersiva dedicata a Vincent van Gogh, allestita negli spazi dell’ex macello di Racalmuto, è stata ufficialmente prorogata fino al 31 luglio, grazie all’entusiasta risposta del pubblico e al forte interesse dimostrato dalle scuole.

Luglio inizia con temperature bollenti, ma per molti anziani il caldo non è il nemico peggiore. In Italia quasi la metà degli over 75 vive da sola: quando le città si svuotano per le vacanze, quella solitudine quotidiana diventa un pericolo reale. Lo sappiamo dal 2 Vai su Facebook

Traffico da bollino rosso: dove si bloccherà l’Italia questo weekend; Mercoledì 23 luglio 2025, Giornata Mondiale degli Anziani; Viaggi sotto il sole rovente: le città europee dove l’estate è diventata (troppo) lunga.