È la cosa più preziosa che possiedo | Ozzy Osbourne e il crocifisso ricevuto da Yungblud prima dell’ultimo concerto il video del passaggio del testimone è virale

La morte di Ozzy Osbourne è ancora difficile da metabolizzare per i suoi fan. E così i ricordi e i momenti condivisi dal leggendario frontman dei Black Sabbath rimangono nitidi. Il video pubblicato dalla giovane star britannica Yungblud (il cui vero nome è Dominic Richard Harrison) due settimane fa è diventato virale sui social. I due si sono incontrati nel backstage dell’ultimo concerto di Osbourne. Il cantante, che vanta quasi sei milioni di followers solo su Instagram, ha raggiunto l’idolo ed eroe di infanzia in occasione del concerto a Birmingham. “Ho appena fatto il sound check, ma volevo passare di qui per darti una cosa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È la cosa più preziosa che possiedo”: Ozzy Osbourne e il crocifisso ricevuto da Yungblud prima dell’ultimo concerto, il video del “passaggio del testimone” è virale

Ozzy Osbourne, le ultimissime sul ruolo nel concerto di addio dei Black Sabbath - Ozzy Osbourne si sta dedicando anima e corpo per partecipare all’imminente concerto di addio dei Black Sabbath, Back To The Beginning, che si terrà nella sua città natale, Birmingham presso il Villa Park il prossimo 5 luglio Ma a causa dei recenti problemi di salute e degli interventi chirurgici, l’icona del rock 76enne ha dichiarato che i tempi delle sue folli esibizioni sono definitivamente finiti.

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath - Addio a Ozzy Osbourne. Il leggendario cantante heavy metal è morto all'età di 76 anni. Ad annunciarlo sono stati i familiari con una nota: «È con una tristezza che le.

Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco: «Non sapevo fosse vero…»: l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video - C’è un momento rimasto leggendario nella carriera di Ozzy Osbourne, morto oggi a 76 anni. Nell’eredità del «Principe delle tenebre» non c’è solo la sua musica, ma forse soprattutto le sue folli performance sul palco.

I Coldplay hanno rifatto ‘Changes’ dei Black Sabbath: «Ti vogliamo bene, Ozzy». Anche grazie a Yungblud, la canzone del 1972 sta diventando sempre più significativa dopo il concertone Back to the Beginning e la morte di Osbourne. Vai su Facebook

Ozzy Osbourne, dai Metallica agli Who i ricordi delle star del rock: “Nessuno come lui” - Sui social centinaia di commenti e ricordi da parte di rockstar, musicisti e fan del 'Principe delle Tenebre' scomparso a 76 anni. Come scrive msn.com