È il week end del Giir Di Mont | Premana capitale mondiale della corsa in montagna

Il Giir Di Mont apre i propri sentieri e accoglie circa 1100 atleti di 21 nazioni, divisi su tre diverse distanze e la gara Young. Domenica 27 luglio, al “Giir di Mont 32 Km” i migliori top runners della Wmra World Cup saranno sulla linea di partenza a Premana sulle Alpi del Lecchese per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

31 anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri: aperte le iscrizioni al Giir di Mont - Trentun anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri. Ma il Giir di Mont non smette di alzare l’asticella.

Giir di Mont, a fine luglio il mondo corre tra gli alpeggi e la storia di Premana - Per due giorni il mondo si ferma a Premana. Il 26 e 27 luglio si corre il Giir di Mont: un weekend da vivere sui sentieri premanesi con un programma ricchissimo, tra sport e tradizioni, con i campioni dello skyrunning internazionale, la futura nazionale italiana di corsa in montagna, gli alpeggi.

Un weekend da vivere sui sentieri premanesi con un programma ricchissimo, tra sport con i campioni dello skyrunning, itinerari da scoprire e tradizioni gastronomiche come il 'Past' Vai su Facebook

Premana abbraccia i trail runner: tutto pronto per il Giir di Mont 2025 - Il Giir di Mont 2025 si corre a Premana: ecco date, programma, gare e atleti al via della nuova edizione dell'importante corsa in montagna. Scrive gazzetta.it

Con il Giir di Mont il mondo corre tra alpeggi e storia di Premana - Premana accoglie il Campionato italiano Fidal di corsa in montagna Only Up e doppia gara del calendario World Mountain Running Cup 2025. Segnala corrieredilecco.it