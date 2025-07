È fatta | Pogacar ha il Tour cucito addosso E Milan sogna

Forse lo si doveva capire fin dall’altra sera, quando l’organizzazione ha comunicato alla carovana che l’ultimo tappone alpino sarebbe diventato una tappetta. Non più 130 chilometri ma 93: niente Col de Saisies dopo che nelle ultime ore era stata riscontrata la presenza di un focolaio epidemico in un allevamento posto sul colle. Quindi la corsa ha bypassato in un sol colpo sia la Côte d’Héry-sur-Ugine, così come il Col des Saisies. In verità lo si era già capito l’altra sera, sul Col de la Loze, che i giochi erano fatti. Che Tadej Pogacar era inattaccabile. Così, l’ultima tappetta alpina ha sorriso a Jonathan Milan. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

