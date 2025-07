Hai un terzino sinistro rapido, elegante e con il giusto margine di miglioramento? Allora è il momento perfetto per sfruttare la nuova evoluzione Prova a prendermi, disponibile da oggi su EA Sports FC 25! Nessun trucco, solo velocità pura, eleganza e tanta sicurezza. Questo upgrade è pensato per trasformare il tuo TS in un vero dominatore della fascia. Non si limita a correre: la controlla, mandando fuori giri anche gli attaccanti più ostici. Disponibilità . Scade tra: 20 giorni 23 ore 59 minuti Meglio non aspettare troppo! Requisiti per evolvere il tuo terzino. Per poter attivare Prova a prendermi, il giocatore scelto deve rispettare questi criteri: GEN max: 95. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - È arrivata l’evoluzione Prova a prendermi in FC 25! (Catch Me if You Can’t)