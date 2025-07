Dumfries via dall’Inter | c’è l’annuncio da Barcellona

Arriva un importante annuncio da Barcellona sull’obiettivo Dumfries: cosa succede ora in casa Inter Dopo la ‘pace’ fatta tra Calhanoglu e Lautaro Martinez ed il caso rientrato, l’Inter spera di risolvere al più presto anche la ‘telenovela’ Denzel Dumfries in questa sessione estiva di mercato. L’Inter fissa il prezzo per Dumfries, Barcellona avvisato. C’è l’annuncio del presidente Laporta (Foto LaPresse) – Calciomercato.it L’esterno olandese, come noto, nello scorso ottobre ha rinnovato il contratto fino al 2028. Recentemente ha cambiato anche agente (entrando nella scuderia di Jorge Mendes ), con il vecchio entourage che aveva però preteso ed ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo accordo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dumfries via dall’Inter: c’è l’annuncio da Barcellona

In questa notizia si parla di: dumfries - inter - annuncio - barcellona

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti – VIDEO - di Redazione Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti.

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, entusiasmo alle stelle a San Siro  Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Fabrizio Romano fa il punto sul mercato dell’Inter Dalle notizie confortanti sull’affare Dumfries-Barcellona, al chiarimento sulla suggestione Xavi Simons: diteci cosa ne pensate #Inter #SpazioInter Vai su Facebook

MEDIASET - Inter: Barcellona su Dumfries, ma la clausola in un'unica soluzione è un ostacolo https://ift.tt/wpfOu3i Vai su X

Ultim’ora Dumfries, svolta Inter: l’annuncio è ufficiale; Attenta Inter, Dumfries può partire per 25 milioni: una clausola lo libera per l'estero; TS - Dumfries, Inter tranquilla in chiave Barcellona. Ma la Premier League può cambiare tutto.

Dumfries via dall’Inter: c’è l’annuncio da Barcellona - Arriva un importante annuncio da Barcellona sull'obiettivo Dumfries: cosa succede ora in casa Inter. calciomercato.it scrive

Dumfries al Barcellona, c’è l’annuncio di Fabrizio Romano: nessun dubbio sul futuro - Fabrizio Romano si è esposto in maniera molto netta sul possibile approdo al Barcellona di Denzel Dumfries. Come scrive spaziointer.it