Dumfries resta all’Inter? Laporta | Altri acquisti? In linea di principio no!

Su Dumfries pende una clausola da 25 milioni di euro e il giocatore è stato accostato al Barcellona. Il presidente Laporta ha parlato così dalla Spagna sul mercato azulgrana. NON DUMFRIES – Il laterale olandese si trova al raduno dell’Inter ad Appiano Gentile. Sul giocatore pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e valida solamente per l’estero. Una clausola che avrĂ scadenza il 31 luglio e quindi almeno fino a quella data la Beneamata non può dormire sonni tranquillissimi. Tra le squadre accostate al giocatore orange pure il Barcellona. Ma il presidente degli azulgrana Joan Laporta, incalzato in un’intervista da Mundo Deportivo, ha risposto in questo modo sugli obiettivi di mercato: « C’è anche molta speranza per Roony Bardghji perchĂ© è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Dumfries resta all’Inter? Laporta: «Altri acquisti? In linea di principio no!»

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti – VIDEO - di Redazione Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti.

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, entusiasmo alle stelle a San Siro  Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Dumfries, il Barça fa sul serio: la clausola da 25 milioni scade il 15 luglio, Inter in attesa ? Intorno a Dumfries c’è una clausola rescissoria che in qualche modo agita i ragionamenti dell’Inter. Bastano 25 milioni di euro, entro il 15 luglio, per portarsi via quello c Vai su Facebook

