Dumfries Inter, il Barcellona non si sta muovendo per l’esterno olandese dei nerazzurri. Le conferme da Fabrizio Romano. Fabrizio Romano, nel suo ultimo video su YouTube, ha confermato che l’ Inter non dovrĂ preoccuparsi di una possibile cessione di Denzel Dumfries al Barcellona. Joan Laporta, presidente del club catalano, ha infatti dichiarato che il club catalano non è interessato a portare l’esterno destro olandese a Camp Nou. Dopo gli acquisti di Rashford e Garcia, Laporta ha spiegato che il club non farĂ ulteriori operazioni di mercato. Il presidente del Barcellona ha anche escluso qualsiasi vendita di top player, chiarendo che non ci saranno movimenti importanti nel resto della sessione estiva di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, il calciatore olandese resta a Milano! Romano conferma: «il Barcellona non sta lavorando su di lui»

