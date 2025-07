due fratelli muoiono a poche ore di distanza

Reggio Emilia, 26 luglio 2025 – Hanno vissuto gran parte della loro vita insieme. E insieme se ne sono andati, ieri mattina, a brevissima distanza l’uno dall’altro. Adriano Bo, 87 anni, è deceduto alla Casa protetta di Guastalla, la cittadina dove abitava. E un paio d’ore dopo ha cessato di vivere Mario Bo, il fratello di 82 anni, che dal giorno prima era stato ricoverato in ospedale per il peggiorare delle sue condizioni di salute. Erano entrambi da tempo alle prese con la malattia. In questi giorni si trovano uno accanto all’altro, come tante volte era accaduto nella loro vita. Ma stavolta sono nella stessa stanza della camera mortuaria dell’ospedale guastallese, in attesa dei funerali – affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli – che per entrambi sono fissati per lunedì pomeriggio alle 14,30, per raggiungere il duomo e poi il cimitero locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

