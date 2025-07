Due dei tre operai morti a Napoli per il ribaltamento di un montacarichi lavoravano in nero

Operai morti a Napoli ‚Äď Fatale la caduta da quasi 25 metri di altezza quando il cestello montacarichi si √® ribaltato. Quattro indagati nell‚Äôinchiesta per omicidio colposo plurimo. . Viene confermata da fonti investigative la notizia anticipata da Mattino e Repubblica sul tragico incidente ai tre, caduti nel vuoto dal cestello su cui si trovavano, su un ponteggio a 25 metri di altezza. Hanno perso la vita Vincenzo del Grosso, 54 anni, di Napoli, Ciro Pierro, 62 anni e Luigi Romano, 67. Si cerca conferma su un particolare importante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com ¬© Gbt-magazine.com - Due dei tre operai morti a Napoli per il ribaltamento di un montacarichi lavoravano in nero

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: ¬ęCrolla un montacarichi, coinvolti tre operai¬Ľ - Tragedia sul lavoro a via San Giacomo dei Capri a Napoli nella zona del Rione Alto.¬† In base alle prime notizie sarebbe crollato un montacarichi e nell'incidente sarebbero stati coinvolti.

Incidenti sul lavoro, 'in nero' due dei tre operai morti ieri a Napoli. Quattro indagati; Napoli, incidente sul lavoro con tre operai morti: due erano impiegati in nero. Ci sono quattro indagati; Tre morti sul lavoro, indagine su posizione degli operai e sicurezza. Due di loro lavoravano in nero.

Operai morti a Napoli, forse autopsia già lunedì - Potrebbero tenersi già lunedì prossimo gli esami autoptici sulle salme dei tre operai - Si legge su ilmattino.it

Operai morti a Napoli: 4 indagati. ‚ÄúErano sul montacarichi senza caschi e cinture di sicurezza‚ÄĚ - Un volo da un‚Äôaltezza di 25 metri, così sono deceduti Luigi Romano, Vincenzo Del Grosso e Vaccino Pierro ... Scrive quotidiano.net