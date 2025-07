Dubbi sul suicidio dell’ex calciatore Celeste Pin L’ex moglie denuncia | Era pieno di energia forse è stato ucciso

La prima moglie di Celeste Pin ha presentato una formale richiesta alla Procura di Firenze affinché vengano approfondite le indagini sulla morte dell’ex calciatore, trovato privo di vita nella sua residenza sulle colline di Careggi il 22 luglio scorso. Pin, 64 anni, era una figura ben nota del calcio toscano, protagonista negli anni Ottanta con la maglia della Fiorentina e successivamente dirigente sportivo in varie società della regione. Celeste Pin, fu suicidio? L’inchiesta della Procura di Firenze. La Procura ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo, con l’ipotesi prevalente di un suicidio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dubbi sul suicidio dell’ex calciatore Celeste Pin. L’ex moglie denuncia: “Era pieno di energia, forse è stato ucciso”

Celeste Pin, chi sono la moglie Gloria e i figli - La notizia della morte di Celeste Pin ha lasciato sgomento non solo il mondo del calcio, ma anche tutti coloro che negli anni avevano imparato ad apprezzarne la discrezione, l'eleganza e il carattere schivo, che l'aveva tenuto lontano dai riflettori.

Celeste Pin, la ex moglie presenta denuncia: «Indagate per omicidio, non era depresso». L'ultima foto e il telefono sequestrato

Celeste Pin, la denuncia dell'ex moglie: «Non si è suicidato, indagate per omicidio». L'ultima foto e il telefono sequestrato

