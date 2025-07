DS DSI DracoDS 1.3 | Emulatore per Tandy CoCo e Dragon 32 64 su Nintendo DS

DracoDS ¬†√® un emulatore per Nintendo DSDSiXLLL che ti permette di rivivere i classici computer¬† Tandy Color Computer (CoCo 2) ¬†e¬† Dragon 3264 ¬†sul tuo handheld preferito. Introduzione. Il¬† Dragon 3264 ¬†e il¬† Tandy CoCo 2 ¬†erano macchine molto simili, basate sullo stesso design Motorola. In alcuni casi, il Dragon sembra aver addirittura reverse-engineerato l‚Äôhardware del Tandy, rendendoli quasi identici in certe funzionalit√† (come i pinout delle cartucce). Le principali differenze riguardano la gestione della tastiera e del controller dei dischi. DracoDS ¬†nasce principalmente come emulatore per¬† Tandy CoCo 2 ¬†(con supporto per 32K e 64K di RAM), ma funziona perfettamente anche con i giochi per¬† Dragon 3264, offrendo la possibilit√† di configurare la modalit√† di emulazione in base alle tue esigenze. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net