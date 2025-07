Droga in auto cocaina e hashish nella camera d' albergo | in manette

Fermato a Caorle con la droga in auto, ne nascondeva dell'altra nella stanza d'albergo. Per il sospetto spacciatore, un 50enne di nazionalità straniera, sono scattate le manette.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayL'episodio risale alla serata di venerdì 18 luglio, quando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: droga - auto - albergo - manette

Scappano alla vista della volante, fermati dopo un inseguimento: trovata droga nell’auto - La Polizia di Stato di Modena ha arrestato tre cittadini tunisini di 27, 31 e 40 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso.

Droga, prostitute e armi nascoste in auto di lusso: sequestrata una Limousine da 200mila euro nella Bergamasca - La Guardia di finanza di Bergamo ha arrestato due persone accusate di usare una società di noleggio auto operante tra Bergamo e Treviolo, come copertura per compiere diversi reati tra cui spaccio, prostituzione, rapine e detenzione illegale di armi da fuoco.

Da Napoli a San Prisco per fare il pusher: bloccato in auto con droga negli slip - Pusher 34enne del napoletano arrestato a San Prisco. A mettere a segno l’operazione la Polizia di Stato di Caserta.

Droga in auto, cocaina e hashish nella camera d'albergo: in manette; Droga addosso, in auto e in hotel: sequestrate 202 dosi di cocaina; Furti, razzie e anche una rapina: banda di predoni in manette. La camera d'albergo come base operativa.

Blitz a Racale, oltre 78 chili di droga nascosti dietro un passaggio segreto: in manette madre e figlio FOTO-VIDEO - In carcere anche il compagno della figlia. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Fermato con la droga in auto, a casa sua trovano cocaina per 200mila euro: arrestato giovane di 26 anni - Fermato durante un controllo, un albanese di 26 anni è finito in manette: in casa aveva 3,7 chili tra cocaina e marijuana. Si legge su msn.com