Drammatico frontale a Fombio | tre feriti e traffico in tilt sulla Statale 9

Fombio (Lodi), 26 luglio 2025 – È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi 26 luglio 2025 lungo la strada statale 9 nel territorio comunale di Fombio. Lo scontro, che ha coinvolto due automobili, si è verificato intorno alle 4 e ha richiesto l'intervento urgente dei soccorritori. Frontale tra due auto sulla provinciale: 5 feriti e traffico in tilt a Pieve Fissiraga A bordo dei veicoli coinvolti viaggiavano tre persone: una donna di 25 anni, una di 70 e un uomo di 77 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Codogno e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi per garantire la sicurezza dell’area e facilitare le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Drammatico frontale a Fombio: tre feriti e traffico in tilt sulla Statale 9

In questa notizia si parla di: fombio - frontale - feriti - traffico

Drammatico frontale a Fombio: tre feriti e traffico in tilt sulla Statale 9.

Drammatico frontale a Fombio: tre feriti e traffico in tilt sulla Statale 9 - Fombio (Lodi), 26 luglio 2025 – È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi 26 luglio 2025 lungo la strada statale 9 nel territorio comunale di Fombio. Secondo ilgiorno.it

Scontro frontale tra una Porsche e una 500 L, la 500 finisce in un fossato: feriti entrambi i conducenti - LEGNARO (PADOVA) – Paura all’incrocio tra via Frassanedo e via Magellano a Legnaro per un violento scontro frontale tra due auto avvenuto alle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 24 luglio. Lo riporta nordest24.it