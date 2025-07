Dramma nei Picentini | non ce l' ha fatta il bimbo recuperato in piscina

Non ce l'ha fatta il bimbo di 6 anni che, l'altro giorno, è stato recuperato in piscina mentre rischiava di annegare, a Campigliano. Il piccolo era stato condotto in codice rosso al Ruggi di Salerno, in gravi condizioni. La comunità di Montecorvino Rovella è profondamente scossa dalla notizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dichiarata la morte cerebrale per il bimbo spezzino di 7 anni recuperato esanime in piscina in Puglia Vai su X

Il piccolo, 6 anni, è stato recuperato in acqua privo di conoscenza e trasportato presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trova sotto osservazione Vai su Facebook

