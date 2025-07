Dove vivono i paperoni fiorentini | la mappa

Una forbice di circa diecimila euro oscilla tra le dichiarazioni presentate nel 2024 (relative all’anno di imposta 2023) tra i contribuenti del comune di San Godenzo e quello di Fiesole. Un delta all’interno del quale si declinano tutti i comuni della provincia di Firenze, facendo emergere quello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Com'è distribuita la ricchezza e dove vivono i Paperoni: i comuni con i redditi più alti (Pino Torinese) e più bassi (ultimo Ribordone) - In provincia di Torino il benessere non si misura solo in numeri, ma in chilometri e altitudini. Più ci si avvicina al capoluogo, più crescono i redditi.

