Dove vedere in tv Italia-Brasile Nations League volley femminile 2025 | orario finale programma streaming

L’Italia si è qualificata alla finale della Nations League 2025 di volley femminile: le Campionesse Olimpiche hanno regolato USA e Polonia con due secchi 3-0 sul campo di Lodz, meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le ragazze del CT Julio Velasco torneranno in scena domenica 27 luglio (ore 20.00) per fronteggiare il Brasile, che ha battuto il Giappone al tie-break nell’altra semifinale disputata in serata. La nostra Nazionale ha avuto modo di riposare nella seconda parte del pomeriggio e in serata, mentre le verdeoro sono state costrette a una maratona contro le arrembanti asiatiche, che grazie alle loro proverbiale difese hanno messo seriamente in difficoltà le sudamericane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Brasile, Nations League volley femminile 2025: orario finale, programma, streaming

