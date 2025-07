Dove vedere in tv Darderi-Taberner oggi ATP Umago 2025 | orario finale programma streaming

Luciano Darderi sta attraversando un ottimo periodo di forma, forse uno dei migliori della sua carriera, con il terzo turno a Wimbledon che si è trasformato in un perfetto trampolino di lancio verso la breve parentesi della stagione estiva europea sulla terra battuta. In due settimane l’azzurro ha trionfato a Bastad e adesso è in finale anche all’ATP 250 di Umago. LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-TABERNER DALLE 20.00 Un ruolino di marcia eccezionale per il 23enne nativo di Villa Gesell (in Argentina), che ha collezionato ben otto vittorie consecutive e si trova ad un solo incontro da una significativa doppietta di titoli nel giro di 6-7 giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Darderi-Taberner oggi, ATP Umago 2025: orario finale, programma, streaming

In questa notizia si parla di: darderi - umago - finale - vedere

ATP Umago 2025, Darderi continua a vincere ed è ai quarti - Continua l’ottimo momento di Luciano Darder i. L’azzurro, fresco vincitore del torneo di Bastad (suo secondo titolo stagionale), si è qualificato per i quarti di finale del torneo ATP 250 di Umago.

Darderi batte Tseng 7-5 6-0 a Umago: gli highlights - All’esordio all'Atp 250 di Umago Luciano Darderi elimina il taiwanese Tseng con il punteggio di 7-5 6-0 in un'ora e 31 minuti: guarda gli highlights

Arnaldi vince il derby con Sonego a Washington: ora c'è Fritz. Darderi avanti a Umago - Nella sfida tra i due azzurri la spunta il ligure con un doppio 7-5. Dopo il successo in Svezia, Luciano subito in campo: ai quarti affronterà il croato Dino Prizmic

Darderi vola in finale anche a Umago https://telenicosia.it/darderi-vola-in-finale-anche-a-umago/… Vai su X

DARDERI VOLA IN FINALE A UMAGO Dopo il successo sulla terra di Bastad, Luciano supera in due set l'argentino Ugo Carabelli e si giocherĂ il titolo a Umago contro il vincente tra Taberner e Dzumhur Vai su Facebook

Darderi oggi a Umago, semifinale contro Ugo Carabelli: orario, dove vederla in tv e streaming, precedenti e ranking - Penultimo step per Luciano Darderi che scende in campo per la semifinale dell'Atp 250 di Umago contro l'argentino Ugo Carabelli. Si legge su msn.com

Darderi inarrestabile, è in finale pure all’ATP Umago: quando giocherà contro Taberner o Dzumhur - Luciano Darderi battendo Carabelli si è guadagnato un posto in finale dell’ATP 250 di Umago. Segnala fanpage.it