Douglas Luiz Juve pugno duro del club bianconero | il brasiliano verrà multato poi la cessione in Premier Il punto sui prossimi passi

Douglas Luiz Juve, pugno duro del club bianconero: il brasiliano verrà multato, poi la cessione in Premier League. Il punto sui prossimi passi. Il futuro di Douglas Luiz  alla Juve  sembra ormai segnato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista brasiliano ha suscitato il malcontento della dirigenza bianconera dopo aver scelto di non presentarsi al raduno estivo senza fornire una giustificazione. Questo comportamento ha spinto la Juve  a prendere provvedimenti disciplinari, e il giocatore sarà multato per l’assenza ingiustificata. Nonostante l’incidente, la Juve  non sembra intenzionata a fermarsi su Luiz e ha già deciso che il suo destino a Torino è finito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, pugno duro del club bianconero: il brasiliano verrà multato, poi la cessione in Premier. Il punto sui prossimi passi

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Douglas Luiz Juve, altro messaggio di Tudor al brasiliano: cosa ha detto nella conferenza stampa pre Lazio - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve: nella conferenza stampa pre Lazio Igor Tudor ha lanciato un altro messaggio al centrocampista brasiliano.

Douglas Luiz Juve, non tramonta questa idea: può essere inserito come contropartita per… Le ultime sul futuro del brasiliano - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve, non tramonta questa idea: può essere inserito come contropartita per… Le ultime sul brasiliano e sulle mosse dei bianconeri.

Juventus, Comolli accelera per Sancho: il giocatore è pronto a dire sì ? Il desiderio di Tudor sarebbe quello di dare il via la stagione con una rosa che sia la più completa possibile: ci sarà Jonathan David e ci sarà Francisco Conceiçao, ora la sfida dei bi Vai su Facebook

Juve-Lazio, moviola: pugno di Douglas Luiz a Patric, arbitro e Var non intervengono; Pugno di Douglas Luiz a Patric in Juventus-Lazio, l’arbitro non vede (VIDEO); L'audio Var sul colpo di Douglas Luiz a Patric, Rocchi: Più una mezza spinta, ma non mi piace.

Juventus, lo schiaffo Douglas Luiz diventa un intrigo internazionale: le voci su Inter e United. Il pugno di ferro di Comolli - Calciomercato Juventus, lo schiaffo di Douglas si trasforma in un intrigo internazionale che coinvolge anche l'Inter e il Manchester United: Comolli sceglie la linea dura ... Segnala sport.virgilio.it

Caso Luiz, rottura totale con la Juve: multa e cessione. Intanto Comolli blinda Yildiz - Il brasiliano in rottura non si è presentato al primo giorno di allenamenti. Da msn.com