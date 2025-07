Douglas Luiz Juve ai titoli di coda | multa salatissima poi l’addio Tre i club pronti ad avanzare nei discorsi coi bianconeri | ultime

sul centrocampista. Il futuro di Douglas Luiz  alla Juve  è ormai segnato. Dopo il comportamento inaspettato del centrocampista brasiliano, che non si è presentato al raduno estivo senza una giustificazione ufficiale, l’addio alla squadra bianconera appare sempre più probabile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juve  ha deciso di adottare una misura disciplinare severa, multando il giocatore con una sanzione che potrebbe variare tra il 5% e il 15% del suo stipendio mensile lordo, una cifra consistente per un giocatore del suo calibro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

