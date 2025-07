Le case dei pescatori trasformate in accoglienti b&b sono un privilegio, un posto in prima fila sul Mediterraneo, il Mare del Nord, il Baltico o l’Oceano Atlantico. Il suono delle onde può essere una dolce coccola o una sveglia spumeggiante, un richiamo al relax e all’avventura che rianima l’ Achab che è in voi o che concilia i ritmi lenti, quelli da cercatori di sardine, che sanno attendere con assoluta calma alla luce fioca della lampara. Queste architetture sono inoltre un inno alla cultura locale, testimoni silenziosi della storia marittima, capaci di raccontare il passato e il presente di un territorio che ha saputo diversificare, valorizzando le antiche tradizioni in una proposta turistica autentica ed immersiva ma allo stesso tempo alternativa e innovativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dormire nelle casette dei pescatori: dalla Sicilia a Maiorca e l’Islanda, i b&b più originali dove alloggiare quest’estate