Doppia mobilitazione per la Palestina ad Agrigento | solidarietà e memoria per fermare il genocidio

Agrigento si mobilita con due appuntamenti promossi da “Agrigento per la Palestina” in collaborazione con le realtà filantropiche impegnate sul territorio. Due momenti diversi, un’unica voce: quella della solidarietà, della memoria, dell’urgenza, per fermare il genocidio messo in atto dal governo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Agrigento scende in piazza per la Palestina, l'appello del comitato - Agrigento scende in piazza con una marcia a favore della Palestina. Ieri sera, a partire dalle 19, si è tenuto un corteo da piazza Pirandello, attraversando la via Atenea, fino alla prefettura.

"Fermare il genocidio in Palestina", la Cgil di Agrigento avvia una raccolta di fondi - Una raccolta di fondi per inviare degli aiuti umanitari a favore della popolazione palestinese. L'iniziativa è della Cgil di Agrigento che "esprime la propria ferma e incondizionata condanna per quanto sta accadendo in Palestina, dove è in corso un vero e proprio genocidio ai danni della.

