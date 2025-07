Dopo Ricci tocca a Eliantonio | altri insulti

Giovedì la sede anconetana del leader della coalizione di centrosinistra alle Regionali, Matteo Ricci, imbrattata; ieri invece è arrivata un’altra segnalazione di un atto vandalico, o quanto meno di un gesto da censurare, fatto nei confronti dell’assessore comunale Angelo Eliantonio. Su un segnale stradale di ‘Inizio cantiere’ al Mandracchio, nella zona della Mole Vanvitelliana, ignoti hanno usato vernice celeste per apporre una croce sul segnale di divieto e soprattutto per scrivere una parola ingiuriosa nei confronti dell’assessore in quota Fratelli d’Italia. Eliantonio ha voluto unire i due episodi, attaccando il Partito Democratico: "Ieri mi è capitato di leggere l’estratto di un comunicato del Pd che cito testualmente: ‘Ecco il clima d’odio che ha costruito la destra’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

