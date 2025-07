Dopo l' aggressione con spray al peperoncino scatta la rissa con coltello | interviene la Polizia

Ancora violenza nella zona della stazione a Ravenna. Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Ravenna, nel pomeriggio di ieri sono intervenuti presso la stazione ferroviaria per sedare una rissa che era stata segnalata da alcuni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Kaufmann e la rissa da Starbucks: la polizia non intervenne nell’ultimo litigio prima dei delitti di Villa Pamphili - È stata l’ ultima volta che Anastasia Trofimova è stata vista viva, insieme alla figlia Andromeda e all’uomo ora sospettato di averle uccise: Francis Kaufmann, alias Rexal Ford.

Genova, maxi rissa nel centro d'accoglienza, nove minorenni non accompagnati denunciati dalla polizia - Coinvolti ragazzi tra i 16 e i 18 anni, alcuni originari dell’Egitto e altri della Tunisia. Le due fazioni si sono affrontate all’interno della comunità Nove minori stranieri non accompagnati sono stati denunciati dopo essere stati coinvolti in una rissa scoppiata in un centro di accoglienza

Napoli, maxi rissa in piazza Arenella: la polizia spara in aria - Una maxi rissa è scoppiata questa sera in piazza Arenella al Vomero. Secondo una prima ricostruzione erano molte le persone che sono state coinvolte al punto che la polizia, quando è.

Tolentino: rissa in Piazza Europa, denunciati un 27enne egiziano e un 39enne libico. Rissa in Piazza Europa a Tolentino tra un libico e un egiziano: spray urticante, bottiglie e transenne usate come armi. I Carabinieri li denunciano e propongono il rimpatrio.

Rissa al bar della stazione di Ravenna, donna aggredisce con spray al peperoncino: tre denunciati dalla Polizia - Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti della Volante della Polizia di Stato di Ravenna sono intervenuti nel pomeriggio di ieri presso la stazione ferroviaria cittadina, dove ... Riporta ravennawebtv.it