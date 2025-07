Dopo la festa abusiva anche i vandali Strappate le reti anti intrusione

Le reti arancioni che segnalano il divieto di accesso alla spiaggia dell’ex bagno Turimar, in via Lungomare, sono divelte: "E’ stato istituito un divieto di accesso perchĂ© la zona è pericolosa – spiegano alcuni frequentatori – ma la gente non lo capisce e va lo stesso". Le reti sono a terra, e la spiaggia è comunque frequentata. E’ anche vero che Marina di Massa ha poche spiagge libere e quel punto era un luogo prescelto soprattutto dai camperisti, che sostavano con i loro mezzi proprio nel piazzale antistante la piccola spiaggia (coda del bagno Marchini) dove il Comune ha steso le reti segnalando il divieto d’accesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dopo la festa abusiva anche i vandali. Strappate le reti anti intrusione

