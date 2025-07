Dopo il West Nile arriva ancora il virus chikungunya | 800 casi in Francia i primi in Emilia Cos’è e quali sono i sintomi dell’infezione tropicale

Prima la dengue, poi il West Nile. Sullo sfondo, sempre più minaccioso con forti echi alla situazione di 20 anni fa, si fa spazio un nuovo allarme: quello del chikungunya. Trasmesso da semplici punture di zanzara, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) 119 Paesi e quasi 5,6 miliardi di persone sarebbero a rischio infezione. Il timore è che si ripeta quanto accaduto tra il 2004 e il 2005, quando mezzo milione di persone fu messo in ginocchio da un’epidemia proprio di chikungunya. L’origine del nome e i sintomi del chikungunya. Il virus chikungunya prende il nome da una parola usata dal popolo Makonde in Tanzania, dove per prima fu scoperta negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Open.online

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Dopo il West Nile arriva (ancora) il virus chikungunya: 800 casi in Francia, i primi in Emilia. Cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione tropicale; VIDEO | Virus West Nile, Rocca fa il pompiere: Non è il covid. Ci dobbiamo convivere; West Nile, aumentano i contagi nel Lazio: rafforzate le misure di prevenzione.

Virus West Nile, 28 nel Lazio, il virus alle porte di Roma. Rafforzate le misure di prevenzione - Due i casi registrati in provincia, sul litorale sud nella zona di Anzio e Nettuno. Lo riporta msn.com

Virus West Nile: 7 nuovi casi nel Lazio, due alle porte di Roma - Salgono così a 28 le conferme diagnostiche di positività di infezione registrati nelle province di Latina e Roma ... Riporta msn.com