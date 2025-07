Donnarumma Juventus | il portiere potrebbe lasciare il PSG! Il Galatasaray in pole position ma occhio alla mossa dei bianconeri | hanno ricevuto questo! Le ultimissime

Donnarumma Juventus, il Galatasaray è in pole position per l’acquisto del portiere del PSG. I bianconeri risponderanno?. Gianluigi Donnarumma potrebbe essere in procinto di lasciare il Paris Saint-Germain per una nuova avventura. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri sul proprio profilo X, l’entourage di Donnarumma è al lavoro per trovare una soluzione per il portiere, che non sembra clamorosamente più parte del progetto del PSG. Il Galatasaray si è fatto avanti con un interesse concreto, ma non è l’unico club a valutare il portiere italiano. Alcune altre squadre hanno ricevuto il dossier di Donnarumma: la Juventus non è stata citata esplicitamente, potrebbe essere tra i club a monitorare da vicino la situazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

