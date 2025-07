riguardante il portiere. Il futuro di Gianluigi Donnarumma  al Paris Saint-Germain  è sempre piĂą incerto. Il portiere italiano, classe 1999, è sotto contratto con il club parigino fino a giugno 2026, ma la trattativa per il rinnovo non ha ancora portato a un accordo. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’entourage dell’ex milanista non è disposto ad accettare offerte che prevedano una riduzione rispetto al suo attuale ingaggio da 10 milioni di euro netti all’anno, suddivisi in 7 milioni di parte fissa e 3 milioni in bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Donnarumma Juve, dalla Francia rilanciano: può lasciare subito il PSG, i parigini trattano già il suo sostituto! Lo scenario