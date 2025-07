Donnarumma futuro a rischio in Francia? Il Psg punta un portiere

Gianluigi Donnarumma potrebbe veramente non rimanere al Psg. Il portiere vede il suo club guardare oltre e puntare un altro estremo difensore, la bomba da L’Equipé in Francia. UN ALTRO – Il Psg vuole Lucas Chevalier e si sa che quando un club come quello parigino punta un giocatore lo acquista. Il Lille chiede 40 milioni di euro per il classe 2002 e i neo campioni d’Europa faranno di tutto per regalarlo alla rosa già fenomenale di Luis Enrique. Chevalier ha dato subito il via libera al trasferimento e non chiude affatto quindi alla possibilità di vestire la maglia del Psg. Questa è una sorpresa per un motivo: la presenza del migliore estremo difensore al mondo, ossia Gianluigi Donnarumma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donnarumma, futuro a rischio in Francia? Il Psg punta un portiere

In Francia non si tengono più: «Donnarumma Pallone d’Oro, è il miglior portiere del mondo» - “Antoine Lavoisier? Wilfried Singo? Luis Enrique? Ma chi è il responsabile della metamorfosi di Gianluigi Donnarumma?”, si chiede So Foot a nome ormai della stampa francese ma più in generale di quella europea.

PSG-Reims 0-0 LIVE la finale di Coppa di Francia: Donnarumma in panchina - PSG-Reims 0-0 LIVE - Finale Coppa di Francia PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz;.

Inter, il PSG vince la Coppa di Francia: battuto 3-0 il Reims in finale senza Donnarumma e Kvaratskhelia - Non c`è due senza tre? L`Inter spera di no. Dopo aver conquistato la Ligue 1, il Paris Saint-Germain vince anche la Coppa di Francia e ora punta.

Donnarumma vicino all'addio? Il Psg si cautela e stringe per Chevalier del Lilla - Gigio ha il contratto in scadenza nel 2026 e la cessione ora diventa più probabile ... Secondo gazzetta.it

Donnarumma in Serie A: cambia tutto, il PSG ha il sostituto - Il futuro di Donnarumma potrebbe essere ancora una volta in Serie A. Lo riporta calciomercato.it